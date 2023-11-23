(Розова) Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Розов Алексей Гаврилов
Мать: Ксения Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Радижевская) Клеопатра Иоаннова
Отец ребёнка: Радижевский Иоанн Герасимов
Рождение ребёнка
1800
Сын: Стратилатов Фёдор Иоаннов
Отец ребёнка: Радижевский Иоанн Герасимов
Федор Иванович Стратилатов, 1800-, из духовного звания Ярославской губ., воспитывался с 1818 г. в М.-Х. академии, откуда в 1822 г. выпущен лекарем в Семеновский полк; в 1825 г. шт.-лекарем; в 1828 г. ... Показать все
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Радижевская) Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Радижевский Иоанн Герасимов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Радижевская) Елизавета Иоаннова
Отец ребёнка: Радижевский Иоанн Герасимов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Радижевская) Александра Иоаннова
Отец ребёнка: Радижевский Иоанн Герасимов
Смерть
Неизвестно