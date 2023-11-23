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(Розова) Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Розов Алексей Гаврилов

Мать: Ксения Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радижевский Иоанн Герасимов

Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Радижевская) Клеопатра Иоаннова

Отец ребёнка: Радижевский Иоанн Герасимов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Стратилатов Фёдор Иоаннов

Отец ребёнка: Радижевский Иоанн Герасимов

Федор Иванович Стратилатов, 1800-, из духовного звания Ярославской губ., воспитывался с 1818 г. в М.-Х. академии, откуда в 1822 г. выпущен лекарем в Семеновский полк; в 1825 г. шт.-лекарем; в 1828 г. ... Показать все
Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Радижевская) Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Радижевский Иоанн Герасимов

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Радижевская) Елизавета Иоаннова

Отец ребёнка: Радижевский Иоанн Герасимов

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Радижевская) Александра Иоаннова

Отец ребёнка: Радижевский Иоанн Герасимов

Смерть
Неизвестно

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