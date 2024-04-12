Домна Иванова
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Тимофей Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Николаев
Упоминание
1804
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 747, д. 784 (1804) | Исповедные ведомости Рузского духовного правления 1804 года
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Николаев
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1804
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)