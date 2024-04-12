Домна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомна Иванова

Домна Иванова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Около 1778 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Тимофей Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Николаев

Упоминание
1804
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 747, д. 784 (1804) | Исповедные ведомости Рузского духовного правления 1804 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Николаев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1804
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close