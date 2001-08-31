Бородулина (Огнёва) Софья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1914
Дата смерти31.08.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1914
Отец: Огнёв Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1948
Дочь: Чулкова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Бородулин Александр
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.02.1950
Дочь: Дрейгер Лидия Александровна
Отец ребёнка: Бородулин Александр
Рождение ребёнка
22.11.1952
Дочь: Балмочных Нина Александровна
Отец ребёнка: Бородулин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимонина Галина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бородулин Александр
Смерть
31.08.2001