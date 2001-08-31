Бородулина (Огнёва) Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородулина (Огнёва) Софья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1914

Дата смерти

31.08.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1914

Отец: Огнёв Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1948

Дочь: Чулкова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Бородулин Александр

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.02.1950

Дочь: Дрейгер Лидия Александровна

Отец ребёнка: Бородулин Александр

Рождение ребёнка
22.11.1952

Дочь: Балмочных Нина Александровна

Отец ребёнка: Бородулин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимонина Галина

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородулин Александр

Смерть
31.08.2001
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