Даянов Рауф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даянов Рауф

Место рождения

д.Старые Камышлы, Кушнаренковский район

Дата рождения

31.07.1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Старые Камышлы, Кушнаренковский район
Рождение ребёнка
08.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старые Камышлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.09.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Санкт-Петербург, РФ
Рождение ребёнка
28.08.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
д.Гуровка, Кушнаренковский район
Похороны
Неизвестно
Старые Камышлы, Кушнаренковский район
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