Даянов Рауф
Место рожденияд.Старые Камышлы, Кушнаренковский район
Дата рождения31.07.1963
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Старые Камышлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Санкт-Петербург, РФ
Рождение ребёнка
28.08.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
д.Гуровка, Кушнаренковский район
Похороны
Неизвестно
Старые Камышлы, Кушнаренковский район