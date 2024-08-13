Корноухов Никита Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1866
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
08.09.1866
Бракосочетание
18.10.1885
Рождение ребёнка
26.12.1887
Сын: Корноухов Василий Никитич
Мать ребёнка: Корноухова (Тимохина) Мария Стефановна
Рождение ребёнка
24.01.1890
Сын: Корноухов Василий Никитич
Мать ребёнка: Корноухова (Тимохина) Мария Стефановна
Рождение ребёнка
02.12.1900
Дочь: (Корноухова) Варвара Никитична
Мать ребёнка: Корноухова (Тимохина) Мария Стефановна
Рождение ребёнка
29.09.1902
Рождение ребёнка
11.08.1904
Мать ребёнка: Корноухова (Тимохина) Мария Стефановна