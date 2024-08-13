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Корноухов Никита Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1866

Отец: Корноухов Прокопий Никитич

Мать: Корноухова (Коблякова) Александра Игнатьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
08.09.1866
Бракосочетание
18.10.1885

Жена: Корноухова (Тимохина) Мария Стефановна

Рождение ребёнка
26.12.1887

Сын: Корноухов Василий Никитич

Мать ребёнка: Корноухова (Тимохина) Мария Стефановна

Рождение ребёнка
24.01.1890

Сын: Корноухов Василий Никитич

Мать ребёнка: Корноухова (Тимохина) Мария Стефановна

Рождение ребёнка
02.12.1900

Дочь: (Корноухова) Варвара Никитична

Мать ребёнка: Корноухова (Тимохина) Мария Стефановна

Рождение ребёнка
29.09.1902

Дочь: Корноухова (Корноухова) Ефросинья Никитична

Мать ребёнка: Корноухова (Тимохина) Мария Стефановна

Рождение ребёнка
11.08.1904

Сын: Корноухов Федор Никитич

Мать ребёнка: Корноухова (Тимохина) Мария Стефановна

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