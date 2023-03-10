Блинова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Александр Петрович

Отец ребёнка: Блинов Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Блинов Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Блинов Петр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Петр Петрович

Смерть
Неизвестно
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