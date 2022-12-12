Рябов Александр Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рябов Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1958
Сын: Рябов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Рябова Надежда Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Рябова Надежда Павловна
Удельная, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно