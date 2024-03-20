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Striem Curt

Место рождения

Chemnitz, Saxony, Germany

Дата рождения

23.03.1883

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1861 г.р.

Жена

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1883

Отец: Striem Wolff Wilhelm

Мать: Striem Doris Deborah Dorothea

Chemnitz, Saxony, Germany
Бракосочетание
03.05.1913

Жена: Striem Emma «Emmy»

Chemnitz
Работа или профессия
Неизвестно
merchant
Место жительства
Неизвестно
Nice, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d\'Azur, France
Место жительства
Неизвестно
Schöneberg, Berlin, Germany
Смерть
?.08.1942
KZ Auschwitz, Oświęcim County, Lesser Poland Voivodeship, Poland
Причина смерти: Holocaust
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