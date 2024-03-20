Striem Curt
Место рожденияChemnitz, Saxony, Germany
Дата рождения23.03.1883
Дата смерти?.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1883
Chemnitz, Saxony, Germany
Бракосочетание
03.05.1913
Жена: Striem Emma «Emmy»
Chemnitz
Работа или профессия
Неизвестно
merchant
Место жительства
Неизвестно
Nice, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d\'Azur, France
Место жительства
Неизвестно
Schöneberg, Berlin, Germany
Смерть
?.08.1942
KZ Auschwitz, Oświęcim County, Lesser Poland Voivodeship, Poland
Причина смерти: Holocaust