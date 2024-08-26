Рогова Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиМежду 1830 и 1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Рогова) Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Рогов Никита Евдокимович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Рогов Михаил Никитич
Отец ребёнка: Рогов Никита Евдокимович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Рогова) Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Рогов Никита Евдокимович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Рогов Михаил Никитич
Отец ребёнка: Рогов Никита Евдокимович
Смерть
Между 1830 и 1832