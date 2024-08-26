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Рогова Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Между 1830 и 1832

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогов Никита Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Рогова) Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Рогов Никита Евдокимович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Рогов Михаил Никитич

Отец ребёнка: Рогов Никита Евдокимович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Рогова) Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Рогов Никита Евдокимович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Рогов Михаил Никитич

Отец ребёнка: Рогов Никита Евдокимович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1830 и 1832

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