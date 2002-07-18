Захаров Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1934
Дата смерти18.07.2002
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1934
Отец: Захаров Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Захарова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Захарова Татьяна
Смерть
18.07.2002
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Похоронен в г. Весьегонске на старом кладбище.