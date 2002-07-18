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Захаров Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1934

Дата смерти

18.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1934

Отец: Захаров Павел

Мать: Захарова Клавдия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Захарова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Захарова Татьяна

Смерть
18.07.2002
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Похоронен в г. Весьегонске на старом кладбище.

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