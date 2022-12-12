Биткина (Хазбулина) Елена Равильевна
Место рождения
Дата рождения26.04.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1989
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Бебелин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
01.12.1992
Сын: Бебелин Роман Александрович
Отец ребёнка: Бебелин Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно