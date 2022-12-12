Биткина (Хазбулина) Елена Равильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биткина (Хазбулина) Елена Равильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

26.04.1968

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.03.1989

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Бебелин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
01.12.1992

Сын: Бебелин Роман Александрович

Отец ребёнка: Бебелин Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бебелин Александр Владимирович

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