(Абаносимова) Анна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абаносимова) Анна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1917

Отец: Абаносимов Борис Егорович

Мать: Абаносимова Варвара Никитична

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