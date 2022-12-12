Якушкин Вячеслав Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Якушкин Николай Вячеславович
Мать ребёнка: Якушкина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
23.08.1885
Сын: Якушкин Иван Вячеславович
Мать ребёнка: Якушкина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: Якушкина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якушкина Ольга Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
исследователь русской истории и истории русской литературы
Смерть
1912