Якушкин Вячеслав Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушкин Вячеслав Евгеньевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1856

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1882

Сын: Якушкин Николай Вячеславович

Мать ребёнка: Якушкина Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
23.08.1885

Сын: Якушкин Иван Вячеславович

Мать ребёнка: Якушкина Ольга Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: Якушкина Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якушкина Ольга Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
исследователь русской истории и истории русской литературы
Смерть
1912
Москва, город федерального значения Москва
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