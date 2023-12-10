Бабенко- Давыдова Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабенко Александр Николаевич
Мать: Бабенко Надежда
Рождение ребёнка
01.04.2011
Отец ребёнка: Давыдов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Давыдов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Арина Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно