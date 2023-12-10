Бабенко- Давыдова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенко- Давыдова Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабенко Александр Николаевич

Мать: Бабенко Надежда

Рождение ребёнка
01.04.2011

Сын: Давыдов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Давыдов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Давыдов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Арина Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Иван Сергеевич

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