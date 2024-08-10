Никонорова Пелагея Сидоровна
Место рождениясело Кушелга
Дата рождения1896
Дата смерти12.01.1941
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Сидор Михеев
Мать: Агрипина Ефремова
село Кушелга
Село Кушелга (ныне Яльчикского района) семья крестьян православная
Бракосочетание
14.01.1913
Большая Таяба
По жениху: села Большая Таяба крестьяне Константин Степанов и Осидор Максимов По невесте: села Большая Таяба крестьяне Андрей Васильев и Константин Васильев Лаптаков
Рождение ребёнка
24.09.1914
Дочь: Никанорова Ефросиния Сергеевна
Отец ребёнка: Никоноров Сергей Никонорович
Большая Таяба
Крещение 26.09.1914 в честь пр. Ефросинии 25.09 Воспреемник села Большая Таяба крестьянина Андрея Мартынова дочь Анастасия.
Рождение ребёнка
?.04.1918
Сын: Никоноров Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Никоноров Сергей Никонорович
Большая Таяба
Рождение ребёнка
07.01.1926
Отец ребёнка: Никоноров Сергей Никонорович
Большая Таяба
Смерть
12.01.1941
Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия