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Никонорова Пелагея Сидоровна

Место рождения

село Кушелга

Дата рождения

1896

Дата смерти

12.01.1941

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Сидор Михеев

Мать: Агрипина Ефремова

село Кушелга
Село Кушелга (ныне Яльчикского района) семья крестьян православная
Бракосочетание
14.01.1913

Муж: Никоноров Сергей Никонорович

Большая Таяба
По жениху: села Большая Таяба крестьяне Константин Степанов и Осидор Максимов По невесте: села Большая Таяба крестьяне Андрей Васильев и Константин Васильев Лаптаков
Рождение ребёнка
24.09.1914

Дочь: Никанорова Ефросиния Сергеевна

Отец ребёнка: Никоноров Сергей Никонорович

Большая Таяба
Крещение 26.09.1914 в честь пр. Ефросинии 25.09 Воспреемник села Большая Таяба крестьянина Андрея Мартынова дочь Анастасия.
Рождение ребёнка
?.04.1918

Сын: Никоноров Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Никоноров Сергей Никонорович

Большая Таяба
Рождение ребёнка
07.01.1926

Сын: Никоноров Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Никоноров Сергей Никонорович

Большая Таяба
Смерть
12.01.1941
Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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