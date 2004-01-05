Евстифиев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстифиев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1944

Дата смерти

05.01.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
07.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
05.01.2004
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