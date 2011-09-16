Оспанова (Хасанова) Даржан (Татьяна)
Место рожденияКазахстан
Дата рождения26.12.1930
Дата смерти16.09.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1951
Сын: Оспанов Еркен Нурумжанович
Отец ребёнка: Оспанов Нурумжан
Бракосочетание
01.01.1952
Муж: Оспанов Нурумжан
Рождение ребёнка
12.07.1955
Рождение ребёнка
27.05.1958
Рождение ребёнка
18.12.1959
Рождение ребёнка
08.09.1961
Рождение ребёнка
02.08.1964
Сын: Оспанов Болат
Отец ребёнка: Оспанов Нурумжан
Смерть
16.09.2011
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно