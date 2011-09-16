Оспанова (Хасанова) Даржан (Татьяна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оспанова (Хасанова) Даржан (Татьяна)

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

26.12.1930

Дата смерти

16.09.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

1951 г.р.
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1964 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1951

Сын: Оспанов Еркен Нурумжанович

Отец ребёнка: Оспанов Нурумжан

Бракосочетание
01.01.1952

Муж: Оспанов Нурумжан

Рождение ребёнка
12.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оспанов Нурумжан

Рождение ребёнка
27.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оспанов Нурумжан

Рождение ребёнка
18.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оспанов Нурумжан

Рождение ребёнка
08.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оспанов Нурумжан

Рождение ребёнка
02.08.1964

Сын: Оспанов Болат

Отец ребёнка: Оспанов Нурумжан

Смерть
16.09.2011
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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