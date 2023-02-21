Кунденок Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1987
Сын: Кунденок Максим Николаевич
Отец ребёнка: Кунденок Николай Николаевич
Рождение ребёнка
30.11.1990
Сын: Кунденок Роман Николаевич
Отец ребёнка: Кунденок Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно