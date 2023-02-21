Кунденок Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунденок Вера Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЖТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1987

Сын: Кунденок Максим Николаевич

Отец ребёнка: Кунденок Николай Николаевич

Рождение ребёнка
30.11.1990

Сын: Кунденок Роман Николаевич

Отец ребёнка: Кунденок Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунденок Николай Николаевич

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