Рыбинский Александр Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Рыбинский Иосиф Александрович
Мать ребёнка: Рыбинская Зузанна Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Рыбинский Игнатий Александрович
Мать ребёнка: Рыбинская Зузанна Осиповна
Айзупиши, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно