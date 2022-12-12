Рыбинский Александр Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбинский Александр Карлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Рыбинский Иосиф Александрович

Мать ребёнка: Рыбинская Зузанна Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Рыбинский Игнатий Александрович

Мать ребёнка: Рыбинская Зузанна Осиповна

Айзупиши, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбинская Зузанна Осиповна

Смерть
Неизвестно
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