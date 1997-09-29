Куминова Александра Владимировна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти29.09.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1938
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
29.09.1997