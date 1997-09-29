Куминова Александра Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куминова Александра Владимировна

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Место рождения

Ишим, город Ишим, Тюменская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

29.09.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Место жительства
С 1938
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
29.09.1997
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