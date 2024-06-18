Ермил-Ермолай Николаевич 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ермил-Ермолай Николаевич

Место рождения

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 04.08.1864 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1813 г.р.

Мать

Около 1813 г.р.

Жена

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Николай Антонович

Мать: Агафья Петровна

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Евдокия Ермиловна

Мать ребёнка: Елизавета Ивановна

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Захар Ермилович

Мать ребёнка: Елизавета Ивановна

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Петр Ермилович

Мать ребёнка: Елизавета Ивановна

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
После 04.08.1864 ст.

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