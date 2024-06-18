Ермил-Ермолай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 04.08.1864 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Николай Антонович
Мать: Агафья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Евдокия Ермиловна
Мать ребёнка: Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Захар Ермилович
Мать ребёнка: Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Петр Ермилович
Мать ребёнка: Елизавета Ивановна
Смерть
После 04.08.1864 ст.