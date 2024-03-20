Яков Карпеев
Место рождениядер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Дата рождения1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Карпей Дмитриев
Мать: Ефросинья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Евдокимова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Александр Яковлев
Мать ребёнка: Марфа Евдокимова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Гришин Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: Марфа Евдокимова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ирина Яковлева
Мать ребёнка: Марфа Евдокимова