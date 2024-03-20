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Яков Карпеев

Место рождения

дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Карпей Дмитриев

Мать: Ефросинья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Евдокимова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Александр Яковлев

Мать ребёнка: Марфа Евдокимова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Гришин Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: Марфа Евдокимова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ирина Яковлева

Мать ребёнка: Марфа Евдокимова

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