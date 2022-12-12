Беляева (Синиченкова) Дарья Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1914
Сын: Беляев Геннадий (Евгений) Степанович
Отец ребёнка: Беляев Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.09.1922
Рождение ребёнка
25.09.1926
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Демьянова Александра Степановна
Отец ребёнка: Беляев Степан Тимофеевич
Смерть
1945