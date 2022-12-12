Беляева (Синиченкова) Дарья Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Синиченкова) Дарья Мартиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
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1931 г.р.

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1914

Сын: Беляев Геннадий (Евгений) Степанович

Отец ребёнка: Беляев Степан Тимофеевич

Черная, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.09.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Степан Тимофеевич

Черная, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Степан Тимофеевич

Черная, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Степан Тимофеевич

Черная, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Демьянова Александра Степановна

Отец ребёнка: Беляев Степан Тимофеевич

Черная, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1945
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