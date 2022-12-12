Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Агафья Васильева
Отец ребёнка: Василь Григорьев
Рождение ребёнка
1792
Сын: Антон Васильев
Отец ребёнка: Василь Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василь Григорьев
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно