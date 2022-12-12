Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Агафья Васильева

Отец ребёнка: Василь Григорьев

Рождение ребёнка
1792

Сын: Антон Васильев

Отец ребёнка: Василь Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василь Григорьев

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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