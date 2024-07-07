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Боровкова Прасковья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Ульян Парфенович

Рождение ребёнка
31.01.1912 ст.

Сын: Боровков Сидор Ульянович

Отец ребёнка: Боровков Ульян Парфенович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1914 ст.

Сын: Боровков Иван Ульянович

Отец ребёнка: Боровков Ульян Парфенович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Боровкова Татьяна Ульяновна

Отец ребёнка: Боровков Ульян Парфенович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд

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