Боровкова Прасковья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1912 ст.
Отец ребёнка: Боровков Ульян Парфенович
Рождение ребёнка
30.03.1914 ст.
Отец ребёнка: Боровков Ульян Парфенович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Боровкова Татьяна Ульяновна
Отец ребёнка: Боровков Ульян Парфенович