Бикташев Фуат Исламович
Место рожденияБашкортостан, Буздякский-р-н, д. Малая Устюба
Дата рождения20.08.1928
Дата смерти21.08.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1956
Рождение ребёнка
10.04.1958
Рождение ребёнка
10.08.1961
Башкортостан, Буздякский р-н, п. разъезда Устюба
Смерть
21.08.2012