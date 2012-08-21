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Бикташев Фуат Исламович

Место рождения

Башкортостан, Буздякский-р-н, д. Малая Устюба

Дата рождения

20.08.1928

Дата смерти

21.08.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1928

Отец: Ислам

Мать: Могарифа

Башкортостан, Буздякский-р-н, д. Малая Устюба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бикташева Савия Галлямутдиновна

Место жительства
Неизвестно
Буздяк, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикташева Савия Галлямутдиновна

Буздяк, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикташева Савия Галлямутдиновна

Рождение ребёнка
10.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикташева Савия Галлямутдиновна

Башкортостан, Буздякский р-н, п. разъезда Устюба
Смерть
21.08.2012
Буздяк, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан

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