Калапова (Пьянкова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калапова (Пьянкова) Анна Ивановна

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Место рождения

Пьянково, Невьянский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пьянков Иван

Мать: не указана

Пьянково, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Калапов Тимофей Трофимович

Отец ребёнка: Калапов Трофим Игнатеевич

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Калапов Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Калапов Трофим Игнатеевич

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Трофимовна

Отец ребёнка: Калапов Трофим Игнатеевич

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калапов Петр Трофимович

Отец ребёнка: Калапов Трофим Игнатеевич

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасковья Трофимовна

Отец ребёнка: Калапов Трофим Игнатеевич

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Окулина Трофимовна

Отец ребёнка: Калапов Трофим Игнатеевич

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ненила Трофимовна

Отец ребёнка: Калапов Трофим Игнатеевич

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калапов Трофим Игнатеевич

Смерть
Неизвестно
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