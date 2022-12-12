Калапова (Пьянкова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пьянков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Калапов Тимофей Трофимович
Отец ребёнка: Калапов Трофим Игнатеевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Калапов Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Калапов Трофим Игнатеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Трофимовна
Отец ребёнка: Калапов Трофим Игнатеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калапов Трофим Игнатеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасковья Трофимовна
Отец ребёнка: Калапов Трофим Игнатеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Окулина Трофимовна
Отец ребёнка: Калапов Трофим Игнатеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ненила Трофимовна
Отец ребёнка: Калапов Трофим Игнатеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно