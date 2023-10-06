Семерикова (Кушкина) Надежда Захарьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Кушкин Захар Емельянович
Мать: Кушкина Дарья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1890 ст.
Сын: Семериков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Семериков Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Семериков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Семериков Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Семериков Павел Николаевич
Отец ребёнка: Семериков Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Семериков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Семериков Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Семериков Иван Николаевич
Отец ребёнка: Семериков Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: (Семерикова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Семериков Николай Гаврилович
Смерть
После 1916