Семерикова (Кушкина) Надежда Захарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемерикова (Кушкина) Надежда Захарьевна

Семерикова (Кушкина) Надежда Захарьевна

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Кушкин Захар Емельянович

Мать: Кушкина Дарья Даниловна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семериков Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
27.06.1890 ст.

Сын: Семериков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Семериков Николай Гаврилович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Семериков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Семериков Николай Гаврилович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Семериков Павел Николаевич

Отец ребёнка: Семериков Николай Гаврилович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Семериков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Семериков Николай Гаврилович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Семериков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Семериков Николай Гаврилович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: (Семерикова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Семериков Николай Гаврилович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1916

Мы используем куки для улучшения работы сайта.