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Пономарев Василий Николаевич

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Место рождения

Тайлаково Новосиб обл ССР

Дата рождения

08.06.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1953

Отец: Пономарев Николай Иванович

Мать: Пономарева Пелагея Евдокимовна

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
16.02.1978

Дочь: Оксана Васильевна

Мать ребёнка: Пономарева Татьяна

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
27.06.1980

Дочь: Бондарцова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Пономарева Татьяна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.03.1983

Дочь: Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Пономарева Татьяна

Рождение ребёнка
05.10.1984

Дочь: Нина Васильевна

Мать ребёнка: Пономарева Татьяна

Рождение ребёнка
09.12.1985

Сын: Пономарев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Пономарева Татьяна

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
25.07.1987

Дочь: Макарова Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Пономарева Татьяна

Рождение ребёнка
26.03.1991

Дочь: Лилия Васильевна

Мать ребёнка: Пономарева Татьяна

Рождение ребёнка
23.07.1994

Дочь: Иванова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Пономарева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Татьяна

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