Пономарев Василий Николаевич
Место рожденияТайлаково Новосиб обл ССР
Дата рождения08.06.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1953
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
16.02.1978
Дочь: Оксана Васильевна
Мать ребёнка: Пономарева Татьяна
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
27.06.1980
Дочь: Бондарцова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Пономарева Татьяна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.03.1983
Дочь: Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Пономарева Татьяна
Рождение ребёнка
05.10.1984
Дочь: Нина Васильевна
Мать ребёнка: Пономарева Татьяна
Рождение ребёнка
09.12.1985
Сын: Пономарев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Пономарева Татьяна
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
25.07.1987
Дочь: Макарова Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Пономарева Татьяна
Рождение ребёнка
26.03.1991
Дочь: Лилия Васильевна
Мать ребёнка: Пономарева Татьяна
Рождение ребёнка
23.07.1994
Дочь: Иванова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Пономарева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Татьяна