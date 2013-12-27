Андреев Борис Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1927
Дата смерти27.12.2013
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1927
Отец: Андреев Трифон
Мать: Андреева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ануфриева Андреева Любовь Борисовна
Мать ребёнка: Андреева Зинина Екатерина Кузьминична
Рождение ребёнка
06.04.1951
Сын: Андреев Геннадий Борисович
Мать ребёнка: Андреева Зинина Екатерина Кузьминична
Смерть
27.12.2013