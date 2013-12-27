Андреев Борис Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Борис Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1927

Дата смерти

27.12.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ла
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1927

Отец: Андреев Трифон

Мать: Андреева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Зинина Екатерина Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ануфриева Андреева Любовь Борисовна

Мать ребёнка: Андреева Зинина Екатерина Кузьминична

Рождение ребёнка
06.04.1951

Сын: Андреев Геннадий Борисович

Мать ребёнка: Андреева Зинина Екатерина Кузьминична

Смерть
27.12.2013

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