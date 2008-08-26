Сафиуллин Радмир Фиданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиуллин Радмир Фиданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.2008

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.2008

Отец: Сафиуллин Фидан Альфритович

Мать: Анна

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