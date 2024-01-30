From (Nogo) Ann
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1821
Дата смерти29.03.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.02.1849
Муж: From Jaan
Рождение ребёнка
19.07.1850
Сын: From Jakob
Отец ребёнка: From Jaan
Рождение ребёнка
13.10.1853
Сын: Fromm Gustav
Отец ребёнка: From Jaan
Рождение ребёнка
22.07.1857
Сын: Fromm Hans
Отец ребёнка: From Jaan
Рождение ребёнка
24.09.1861
Дочь: Soosaar ← Sokkolo (Fromm) Leenu
Отец ребёнка: From Jaan
Смерть
29.03.1902