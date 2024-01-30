From (Nogo) Ann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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From (Nogo) Ann

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1821

Дата смерти

29.03.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

1850 г.р.
1853 г.р.
1857 г.р.
1861 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.02.1849

Муж: From Jaan

Рождение ребёнка
19.07.1850

Сын: From Jakob

Отец ребёнка: From Jaan

Рождение ребёнка
13.10.1853

Сын: Fromm Gustav

Отец ребёнка: From Jaan

Рождение ребёнка
22.07.1857

Сын: Fromm Hans

Отец ребёнка: From Jaan

Рождение ребёнка
24.09.1861

Дочь: Soosaar ← Sokkolo (Fromm) Leenu

Отец ребёнка: From Jaan

Смерть
29.03.1902

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