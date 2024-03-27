Аляутдинов Абдулахат Аляутдинович
Место рожденияс.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1917
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
10.03.1950
Сын: Аляутдинов Ахмет
Мать ребёнка: Аляутдинова Файме Насибулловна
с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
21.12.1952
Сын: Аляутдинов Бари
Мать ребёнка: Аляутдинова Файме Насибулловна
с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
18.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аляутдинова Файме Насибулловна
с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
12.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аляутдинова Файме Насибулловна
с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Смерть
1994