Аляутдинов Абдулахат Аляутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляутдинов Абдулахат Аляутдинович

Место рождения

с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1917

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

1950 г.р.
1952 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Хабибуллин Аляутдин Хабибуллович

Мать: Хабибуллина Саджиде

с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
10.03.1950

Сын: Аляутдинов Ахмет

Мать ребёнка: Аляутдинова Файме Насибулловна

с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
21.12.1952

Сын: Аляутдинов Бари

Мать ребёнка: Аляутдинова Файме Насибулловна

с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
18.08.1955

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Мать ребёнка: Аляутдинова Файме Насибулловна

с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
12.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аляутдинова Файме Насибулловна

с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Смерть
1994
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