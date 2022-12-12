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Ермолай Евдокимов

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Место рождения

Шум, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1724 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: Пелагея Калинина

Шум, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
05.02.1777 ст.

Жена: Дарья Васильева

Сарский, Шумская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1788 ст.

Дочь: Елена Ермолаева

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Тобино, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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