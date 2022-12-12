Ермолай Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: Пелагея Калинина
Бракосочетание
05.02.1777 ст.
Жена: Дарья Васильева
Сарский, Шумская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1788 ст.
Дочь: Елена Ермолаева
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Тобино, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно