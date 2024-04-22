Колесникова (Усина) Анастасия Степановна
Место рождения
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Бракосочетание
29.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
01.02.1903 ст.
Дочь: Мертворожденный Женска
Отец ребёнка: Колесников Федор Феоктистович
Рождение ребёнка
05.06.1904 ст.
Дочь: Колесникова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Колесников Федор Феоктистович
Рождение ребёнка
05.05.1908 ст.
Сын: Колесников Николай Федорович
Отец ребёнка: Колесников Федор Феоктистович
Рождение ребёнка
19.07.1909 ст.
Дочь: Колесникова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Колесников Федор Феоктистович
Рождение ребёнка
06.08.1912 ст.
Сын: Колесников Александр Федорович
Отец ребёнка: Колесников Федор Феоктистович
Рождение ребёнка
08.12.1914 ст.
Дочь: Колесникова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Колесников Федор Феоктистович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно