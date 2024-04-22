Колесникова (Усина) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Усина) Анастасия Степановна

Место рождения

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
29.01.1901 ст.

Муж: Колесников Федор Феоктистович

Рождение ребёнка
01.02.1903 ст.

Дочь: Мертворожденный Женска

Отец ребёнка: Колесников Федор Феоктистович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1904 ст.

Дочь: Колесникова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Колесников Федор Феоктистович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1908 ст.

Сын: Колесников Николай Федорович

Отец ребёнка: Колесников Федор Феоктистович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1909 ст.

Дочь: Колесникова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Колесников Федор Феоктистович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1912 ст.

Сын: Колесников Александр Федорович

Отец ребёнка: Колесников Федор Феоктистович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1914 ст.

Дочь: Колесникова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Колесников Федор Феоктистович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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