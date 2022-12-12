Колесник Карпо Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесник Карпо Леонтьевич

Колесник Карпо Леонтьевич

avatar

Место рождения

Молдовка, Кіровоградська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колесник Леонтий Зиновьевич

Мать: Колесник Секлета

Молдовка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
08.03.?

Дочь: Штельмащук Светлана Карповна

Мать ребёнка: Колесник Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесник Василий Карпович

Мать ребёнка: Колесник Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесник Михаил Карпович

Мать ребёнка: Колесник Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесник Евгения

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close