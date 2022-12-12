Колесник Карпо Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колесник Леонтий Зиновьевич
Мать: Колесник Секлета
Рождение ребёнка
08.03.?
Дочь: Штельмащук Светлана Карповна
Мать ребёнка: Колесник Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесник Василий Карпович
Мать ребёнка: Колесник Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колесник Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесник Евгения