Галимов Альберт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимов Альберт

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайертдинова Лилия Забировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галимова Алия Альбертовна

Мать ребёнка: Хайертдинова Лилия Забировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галимова Юлия Альбертовна

Мать ребёнка: Хайертдинова Лилия Забировна

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