Закиров Шакир Мухаматзакирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закиров Шакир Мухаматзакирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мельник, лесничий
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирова (Хабибуллина) Факиха

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирова (Хабибуллина) Факиха

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирова (Хабибуллина) Факиха

Рождение ребёнка
21.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закирова (Хабибуллина) Факиха

Смерть
Неизвестно
Находился у дочери Суфии, в с.В.Татышлы, по ул. Ленина, прилег в полдень, сказал внуку Шамилю, что хочет поспать, попросив меня чтоб погулял и ушел в вечность. Да прибудет он в Раю.

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