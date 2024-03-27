Закиров Шакир Мухаматзакирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мельник, лесничий
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
21.01.1938
Смерть
Неизвестно
Находился у дочери Суфии, в с.В.Татышлы, по ул. Ленина, прилег в полдень, сказал внуку Шамилю, что хочет поспать, попросив меня чтоб погулял и ушел в вечность. Да прибудет он в Раю.