Ермакова (Соловьева) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.08.1900
Дата смерти25.08.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1900
Ф. 93 Оп. 1 Д. 2426 Метрическая книга приходов Ефремовского у. (сел: Авдулово, Ивановское тож, Андреевка, Зиновьево тож, Владимирское-Писарево, Писарево тож, Воскресенское, Казанское-Греково, Греково ... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1922
Дочь: Вера Семеновна
Отец ребёнка: Ермаков Семен Михайлович
Рождение ребёнка
14.03.1924
Дочь: Голева Антонина Семеновна
Отец ребёнка: Ермаков Семен Михайлович
Рождение ребёнка
14.08.1926
Дочь: Серафима Семеновна
Отец ребёнка: Ермаков Семен Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.1985
Похороны
Неизвестно