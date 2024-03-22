Ермакова (Соловьева) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Соловьева) Любовь Ивановна

Место рождения

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

18.08.1900

Дата смерти

25.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1900

Отец: Соловьев Иван Константинович

Мать: Момзырева Матрёна Андреевна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 1 Д. 2426 Метрическая книга приходов Ефремовского у. (сел: Авдулово, Ивановское тож, Андреевка, Зиновьево тож, Владимирское-Писарево, Писарево тож, Воскресенское, Казанское-Греково, Греково ... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1922

Дочь: Вера Семеновна

Отец ребёнка: Ермаков Семен Михайлович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.03.1924

Дочь: Голева Антонина Семеновна

Отец ребёнка: Ермаков Семен Михайлович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.08.1926

Дочь: Серафима Семеновна

Отец ребёнка: Ермаков Семен Михайлович

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Семен Михайлович

Смерть
25.08.1985
Похороны
Неизвестно
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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