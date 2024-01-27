Козулина Стефанида Тиханова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Козулина) Анна Петровна
Отец ребёнка: Козулин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Козулина) Федосья Петровна
Отец ребёнка: Козулин Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козулин Пётр
Восприемник
20.07.1778
Тунка, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
1778год №24 20 июля У военного посенчана Никиты Остякова родилась дочь Мария восприемниками были оцемъ Николаевской церкви священник Ефимъ Поповъ матерью военного поселчана Петра Козулина жена его Сте... Показать все
Смерть
Неизвестно