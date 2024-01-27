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Козулина Стефанида Тиханова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Козулина) Анна Петровна

Отец ребёнка: Козулин Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Козулина) Федосья Петровна

Отец ребёнка: Козулин Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козулин Пётр

Восприемник
20.07.1778
Тунка, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
1778год №24 20 июля У военного посенчана Никиты Остякова родилась дочь Мария восприемниками были оцемъ Николаевской церкви священник Ефимъ Поповъ матерью военного поселчана Петра Козулина жена его Сте... Показать все
Смерть
Неизвестно

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