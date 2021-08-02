Павличенко (Кривулякина) Мария Петровна
Место рожденияСТ.фАСТОВЕЦКАЯ
Дата рождения31.01.1937
Дата смерти02.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1937
СТ.фАСТОВЕЦКАЯ
Рождение ребёнка
23.10.1959
СТ.фАСТОВЕЦКАЯ
Рождение ребёнка
06.06.1963
СТ.фАСТОВЕЦКАЯ
Место жительства
Неизвестно
СТ.фАСТОВЕЦКАЯ
Смерть
02.08.2021
СТ.фАСТОВЕЦКАЯ