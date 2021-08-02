Павличенко (Кривулякина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павличенко (Кривулякина) Мария Петровна

Место рождения

СТ.фАСТОВЕЦКАЯ

Дата рождения

31.01.1937

Дата смерти

02.08.2021

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1937

Отец: Кривулякин Петр Касьянович

Мать: Кривулякина Александра Ивановна

СТ.фАСТОВЕЦКАЯ
Рождение ребёнка
23.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

СТ.фАСТОВЕЦКАЯ
Рождение ребёнка
06.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

СТ.фАСТОВЕЦКАЯ
Место жительства
Неизвестно
СТ.фАСТОВЕЦКАЯ
Смерть
02.08.2021
СТ.фАСТОВЕЦКАЯ
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