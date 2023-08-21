Митрофанова Ирина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1966
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1966
Отец: Круглов Константин
Мать: Круглова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1993
Сын: Митрофанов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Митрофанов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митрофанов Владимир Владимирович