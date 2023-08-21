Митрофанова Ирина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова Ирина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1966

Пол

Женский

Отец

Мать

1942 г.р.

Дети

1993 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1966

Отец: Круглов Константин

Мать: Круглова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
31.07.1993

Сын: Митрофанов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Митрофанов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митрофанов Владимир Владимирович

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