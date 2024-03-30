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Вольвач Сергей Гаврилович

Место рождения

Новопрокоповка

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Вольвач Гаврил Кузьмич

Мать: Вольвач Устинья Никифоровна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Снежко Феодосия Сергеевна

Мать ребёнка: Вольвач Мария Алексеевна

Бракосочетание
1882

Жена: Вольвач Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Снежко Фекла Сергеевна

Мать ребёнка: Вольвач Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Вольвач Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Вольвач Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Красуля Ефросинья Сергеевна

Мать ребёнка: Вольвач Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Вольвач Федот Сергеевич

Мать ребёнка: Вольвач Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Вольвач Евмений Сергеевич

Мать ребёнка: Вольвач Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Вольвач Агриппина Сергеевна

Мать ребёнка: Вольвач Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вольвач Анисья Сергеевна

Мать ребёнка: Вольвач Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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