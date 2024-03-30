Вольвач Сергей Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Снежко Феодосия Сергеевна
Мать ребёнка: Вольвач Мария Алексеевна
Бракосочетание
1882
Жена: Вольвач Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Снежко Фекла Сергеевна
Мать ребёнка: Вольвач Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Вольвач Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Красуля Ефросинья Сергеевна
Мать ребёнка: Вольвач Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Вольвач Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Вольвач Евмений Сергеевич
Мать ребёнка: Вольвач Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Вольвач Агриппина Сергеевна
Мать ребёнка: Вольвач Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вольвач Анисья Сергеевна
Мать ребёнка: Вольвач Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно