Спорыхина Антонина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпорыхина Антонина Сергеевна

Спорыхина Антонина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубнов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубнов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бубнов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бубнов Николай

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.