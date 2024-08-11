Спорыхина Антонина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бубнов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бубнов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бубнов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бубнов Николай
Смерть
Неизвестно