Астафьева Домна Васильевна Около 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Астафьева Домна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Степан Герасимович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Астафьев Степан Герасимович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Астафьев Андрей Степанович

Отец ребёнка: Астафьев Степан Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Дарья Степановна

Отец ребёнка: Астафьев Степан Герасимович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Астафьев Петр Степанович

Отец ребёнка: Астафьев Степан Герасимович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Астафьева) Ульяна Степановна

Отец ребёнка: Астафьев Степан Герасимович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Астафьев Флегонт Степанович

Отец ребёнка: Астафьев Степан Герасимович

Смерть
Неизвестно

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