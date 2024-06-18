Астафьева Домна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Астафьев Степан Герасимович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Астафьев Андрей Степанович
Отец ребёнка: Астафьев Степан Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Дарья Степановна
Отец ребёнка: Астафьев Степан Герасимович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Астафьев Степан Герасимович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Астафьева) Ульяна Степановна
Отец ребёнка: Астафьев Степан Герасимович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Астафьев Флегонт Степанович
Отец ребёнка: Астафьев Степан Герасимович
Смерть
Неизвестно