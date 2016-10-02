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Кохановский Станислав

Место рождения

Россия

Дата рождения

14.09.1934

Дата смерти

02.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1934

Отец: Кохановский Николай

Мать: Кохановский (Радченко) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кохановская (Еремина) Любовь

Рождение ребёнка
02.07.1961

Дочь: (Кохановская) Ольга

Мать ребёнка: Кохановская (Еремина) Любовь

Рождение ребёнка
16.08.1964

Дочь: (Кохановская) Ирина

Мать ребёнка: Кохановская (Еремина) Любовь

Смерть
02.10.2016
Москва, город федерального значения Москва

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