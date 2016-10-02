Кохановский Станислав
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.09.1934
Дата смерти02.10.2016
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1934
Отец: Кохановский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1961
Дочь: (Кохановская) Ольга
Мать ребёнка: Кохановская (Еремина) Любовь
Рождение ребёнка
16.08.1964
Дочь: (Кохановская) Ирина
Мать ребёнка: Кохановская (Еремина) Любовь
Смерть
02.10.2016
Москва, город федерального значения Москва