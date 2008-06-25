Никифоров Борис Сергеевич
Место рожденияСоветский Союз, Россия, Свердловская, Камышлов
Дата рождения17.05.1932
Дата смерти25.06.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1932
Рождение ребёнка
19.02.1961
Дочь: (Никифорова) Людмила Борисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
17.03.1961
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.06.2008