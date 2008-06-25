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Никифоров Борис Сергеевич

Место рождения

Советский Союз, Россия, Свердловская, Камышлов

Дата рождения

17.05.1932

Дата смерти

25.06.2008

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1932

Отец: Никифоров Сергей Евгеньевич

Мать: (Пахолкова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
19.02.1961

Дочь: (Никифорова) Людмила Борисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
17.03.1961

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.06.2008

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