Батанова Лидия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батанова Лидия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности
1982 г.р.

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1975

Дочь: Денисова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Батанов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
13.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батанов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
27.11.1982

Дочь: Силюкова Тамара Петровна

Отец ребёнка: Батанов Петр Михайлович

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