Батанова Лидия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1975
Дочь: Денисова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Батанов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
13.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батанов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
27.11.1982
Дочь: Силюкова Тамара Петровна
Отец ребёнка: Батанов Петр Михайлович