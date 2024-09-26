Беляй (Крупенская) Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляй (Крупенская) Лидия Сергеевна

Место рождения

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

13.08.1935

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1935

Отец: Крупенский Сергей Сергеевич

Мать: Крупенская (Медведева) Мария Петровна

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляй Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
12.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляй Михаил Афанасьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляй Михаил Афанасьевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2014
Москва, город федерального значения Москва

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