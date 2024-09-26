Беляй (Крупенская) Лидия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения13.08.1935
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляй Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляй Михаил Афанасьевич
Смерть
2014