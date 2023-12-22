Власов Федор Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.1902
Дочь: Косенкова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Власова Анна Ивановна
Сычёвка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.08.1917
Дочь: Конобеева Елена Федоровна
Мать ребёнка: Власова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно