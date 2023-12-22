Власов Федор Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Федор Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1902

Дочь: Косенкова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Власова Анна Ивановна

Сычёвка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.08.1917

Дочь: Конобеева Елена Федоровна

Мать ребёнка: Власова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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